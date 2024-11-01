Una hermosa soldado con un mensaje pro-Trump embelesa a los seguidores de MAGA: está hecha con IA

Según el periódico, quienes comentaban lo “hermosa” que era Foster y aplaudían su mensaje de “EE. UU. primero” eran, en su inmensa mayoría, cuentas con hombres en sus fotos de perfil. Antes de ser eliminada, la cuenta estaba vinculada a otra cuenta de OnlyFans, donde los usuarios deben pagar una suscripción para acceder a contenido a menudo pornográfico. La plataforma declaró al Post que había eliminado la cuenta vinculada al Instagram de Foster porque la creadora no estaba verificada.