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Una hermosa soldado con un mensaje pro-Trump embelesa a los seguidores de MAGA: está hecha con IA

Una hermosa soldado con un mensaje pro-Trump embelesa a los seguidores de MAGA: está hecha con IA

Según el periódico, quienes comentaban lo “hermosa” que era Foster y aplaudían su mensaje de “EE. UU. primero” eran, en su inmensa mayoría, cuentas con hombres en sus fotos de perfil. Antes de ser eliminada, la cuenta estaba vinculada a otra cuenta de OnlyFans, donde los usuarios deben pagar una suscripción para acceder a contenido a menudo pornográfico. La plataforma declaró al Post que había eliminado la cuenta vinculada al Instagram de Foster porque la creadora no estaba verificada.

| etiquetas: ia , trump , guerra , mujer , hombres , redes sociales , maga
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2 comentarios
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makinavaja #1 makinavaja
Carne para pajilleros granudos con gorra MAGA.... :-D :-D
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Topinky #2 Topinky
“Ojalá fuese pariente mío” resaltaron algunos.
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menéame