Si os habéis casado y celebrado un banquete alguna vez, sabréis lo complicado que es organizar las mesas para sentar en ellas a personas afines. Y aun así siempre hay amigos a los que no hay más remedio que invitar pero que sabemos a priori que son problemáticos y no tenemos claro en qué mesa colocar. Este problema no es ni mucho menos moderno; ya ocurrió en la boda de Tetis y Peleo, cuyo banquete estaba organizando ni más ni menos que Zeus