Los hermanos Coen dirigirán una serie para Netflix

‘The Ballad of Buster Scruggs’ será una serie antológica en clave de western que contará una historia diferente en cada uno de sus seis episodios. El primero tratará sobre un vaquero cantante y es la historia del título de la serie. El segundo, 'Near Algodones', presentará a un vagabundo que intenta hacerse con un gran ganado y varios bancos. El tercero, 'Meal Ticket', seguirá a un actor de un espectáculo itinerante. El cuarto 'All Gold Cayon' contará la historia de un buscador de oro que se encontrará con algún que otro problema.