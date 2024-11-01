La hermandad de sangre de los Azande [FRA-SUB_ESP]  

Este cortometraje de ficción, filmado en una aldea Azande cerca del pueblo de Morobo, ubicado al sur del Sudán, es una interpretación del ritual de sangre de los Azande, inspirada en los estudios etnográficos que realizó Evans-Pritchard en 1932. La Hermandad de Sangre es un pacto o alianza formalizado entre dos personas por medio de un acto ritual en el que cada una bebe la sangre de la otra. El deseo de protección y el trato de favor en las relaciones económicas son los motivos más importantes, pero no los únicos.