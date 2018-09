La hermandad del metal

Los jevis –y escribo jevi así por el extra de entrañabilidad– son un pueblo fiel y comprometido por naturaleza. El que se hace jevi muere con el hacha en la mano y poco importa que, tras la universidad, se haya tenido que cortar el pelo y haya encontrado acomodo en la sección de ventas de una multinacional. El rollo jevi sigue ahí dentro y, llegado el momento, cuando haya concierto, Martínez se quitará la camisa Oxford y volverá a calzarse la camiseta del The number of the beast.