Las hermanas que quieren formar una unión civil

"Cuando mi hermana o yo muramos, una de nosotras tendrá que vender la casa para poder pagar el impuesto a la herencia", dice Catherine Utley que ha vivido con su hermana Ginda por más de 30 años. "Excluir a los hermanos es discriminación. Podría tener una unión civil con mi vecino, pero no puedo tenerla con la persona con la que he compartido mi hogar y mi vida", agrega. "No digo que las uniones civiles sean la única forma de abordar la desigualdad, pero es la más obvia. Podrían hacer algo respecto al impuesto a la herencia cambiando las leyes"