La hermana de Gregorio Ordóñez pide a PP y Cs que no utilicen a las víctimas del terrorismo

La presidenta del Colectivo de Victimas del Terrorismo Covite, Consuelo Ordóñez, ha pedido al PP y a Ciudadanos que "no utilicen el tema de las víctimas del terrorismo para hacer oposición" porque "no es ético, no es moral y es totalmente indigno". Además, ha reclamado que "escuchen" a este colectivo.