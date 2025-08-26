edición general
Heridos graves dos militares del Ejército de Tierra al chocar su vehículo con otro de ganado en Ourense

Heridos graves este martes dos militares del Ejército de Tierra al chocar su vehículo con otro de ganado en Ourense.

Professor
y ya van dos el mismo día, y en el mismo lugar. Por Dios Santo!
