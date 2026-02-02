Herida grave tras ser rociada con un líquido abrasivo por parte de dos desconocidos y quemarse el 40% de su piel en Sevilla la Nueva

Una mujer marroquí de 30 años ha ingresado en estado muy grave en el Hospital La Paz después de sufrir en la tarde de este lunes una agresión en su domicilio de la calle Constitución perteneciente al municipio madrileño de Sevilla la Nueva. Según las primeras hipótesis, dos desconocidos la estaban esperando dentro de su casa y se lanzaron a atacarla justo entraba en su vivienda, rociándola con un líquido abrasivo. En ese momento, llevaba a su bebé en brazos, pero éste ha resultado ileso. Fuentes de la investigación precisan que ambos ...