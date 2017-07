¿Qué heredaría Pilar Abel si se confirmara que es hija de Salvador Dalí? Pilar Abel recalca que su objetivo con todo este proceso es conocer su identidad: "Yo quiero la verdad". Una vez tomadas las muestras del cuerpo de Dalí, sólo le toca esperar, aunque puede que no demasiado. La fecha del juicio está fijada para el 18 de septiembre pero es posible que los resultados se conozcan antes. ¿CUÁNDO SE SABRÁ SI ES HIJA O NO DE DALÍ? "No tenemos una fecha concreta, eso ya depende del Instituto de Toxicología", apuntaba el abogado de Pilar Abel,