'Hemos cubierto grandes extensiones del Reino Unido en asfalto': cómo afectan las carreteras a las aves (Eng)

Las aves más raras son las que más sufren en la red de carreteras que atraviesa el país, pero la vida en los margenes parece adaptarse a otros. En 1925, el ecologista Dayton Stoner condujo 632 millas a través de Iowa, tomando nota de todos los animales muertos que vio en el camino. Hubo 225 piezas de animales atropellados en total, incluidos pájaros carpinteros de cabeza roja, tortugas de agua pintadas y serpientes corredoras azules, especies que alguna vez fueron comunes y ahora son raras. El documento, llamado The Toll of the Automobile, ...