La hemeroteca del buitre: Ramón Sampedro

ABC en "Eutanasia y Hedonismo" (28/02/98 Francisco Giménez Alemán): "En la sociedad hedonista en la que vivimos no solo resulta intolerable el dolor y el sufrimiento propios sino que parecemos abocados a no aceptar a nuestro alrededor el dolor y el sufrimiento ajenos. Y así, bajo la excusa de contribuir a que nuestros semejantes más próximos puedan acabar con sus tragedias personales queremos encontrar disculpas para nuestra oculta y egoísta pretensión, que no es otra que la de desembarazarnos de las incomodidades de contemplar el dolor ajeno".