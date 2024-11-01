Helicópteros depositan más de 6.000 troncos en ríos de Estados Unidos para restaurar ecosistemas

Una intervención ambiental de gran escala se desarrolla en ríos y arroyos del noroeste de Estados Unidos, donde helicópteros están siendo utilizados para colocar miles de troncos de árboles con el objetivo de restaurar ecosistemas fluviales degradados por décadas de manejo intensivo. La operación se concentra principalmente en el centro del estado de Washington y zonas cercanas del Pacific Northwest. Helicópteros transportan troncos de árboles nativos y los depositan de forma controlada en cursos de agua de difícil acceso terrestre.