Los hechos alternativos del PP

Cifuentes comparece en rueda de prensa y anuncia a los presentes que no responderá a ninguna pregunta hasta que saquen el unicornio invisible de la sala. Los periodistas se miran entre sí y uno de ellos se carga de valor para decirle: "Señora Cifuentes, no hay ningún unicornio invisible aquí", a lo que ella replica: "Demuéstrelo". Este periódico y otros llevan más de una semana tratando de demostrar que los unicornios invisibles no existen.