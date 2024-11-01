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He visto un coche aparcado con esta pieza colgando: ¿para qué sirve esta tapa casi invisible? Su función puede salvar en una emergencia

Si bien es un elemento casi invisible, por normativa, todos los coches que circulan en Europa deben llevarla.

| etiquetas: coches , seguridad , normativas
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4 comentarios
2 1 5 K -20 tecnología
#1 Joroñas
Esto es pregunta de examen del carnet... No saberlo es mala señal
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#2 mcfgdbbn3 *
¿Habéis visto el concurso "Captcha No Soy Un Robot" en La 2?
Pues como el "redactor" pulse el botón azul de verificar, se va a convertir también en un #robot. :-P #Captcha #Alerta_AI
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Priorat #3 Priorat
Es la tapa de donde se pone el gancho remolque
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#4 marcotolo
muchos vehiculos actualmente no llevan la tapa del anclaje y solo llevan el anclaje o la rosca, sobre todo los que van al monte o industriales
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menéame