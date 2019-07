He reproducido las portadas de 10 álbumes icónicos de Rock [ENG]  

Imagina reproducir 10 de las ilustraciones más clásicas de álbumes de Rock empleando todas las técnicas disponibles hoy en el mercado, como Photoshop o 3D. Un arriesgado proyecto que me llevó más de 18 años desde su idea a la realización. Siempre he apreciado el rock, e incluso estuve en una banda como adolescente. Muy pronto descubrí que mi talento no estaba en la guitarra, sino en el arte de las portadas de los discos. Me decidí a estudiar Diseño Gráfico para poder crear portadas de álbumes.