He Hit Me (And It Felt Like A Kiss): la canción tabú por excelencia

Políticamente incorrecta, condenada al fracaso comercial antes de su edición y origen de una hábil maniobra por parte de Phil Spector para cambiar a The Crystals. Un tema sin éxito y abocado al olvido. No obstante, una excelente pieza musical de los primeros 60. (...) "Si no me quisiera tanto no se habría puesto tan furioso al sospechar de mí, y no me habría pegado de esta manera”. Fue la respuesta de la joven. Para ella era simplemente amor. Para Gerry Goffin, el letrista del tándem, eso sonaba a una triste verdad. De ahí salió esta canción.