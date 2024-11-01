He estado 72 horas en los suburbios de Berlín [ENG]  

edición general
Hemos pasado 72 horas en Berlín documentando lo que no se suele ver: pobreza, drogas, prostitución. En nuestras primeras horas en la ciudad encontramos el suelo lleno de basura, ropa tirada y ratas. Intentamos encontrar algún cubo de basura pero apenas están presentes. Y los que hay están a rebosar de basura. Berlín es actualmente considerada una de las ciudades más sucias de Europa. Además, los grafitis colman las paredes. Ante este escenario decidimos movernos al centro de la ciudad y encontramos lo mismo.

No reconozco Berlín para nada en este artículo.
#1 es lo que tienen las grandes ciudades, que tienen muchas caras
#1 Entre las 10 mejores ciudades del mundo, dicen otros.

www.worldsbestcities.com/rankings/worlds-best-cities/
