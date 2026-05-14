HazteOír se suma a la petición de Begoña Gómez para frenar el juicio ante un jurado popular

La Asociación ultracatólica Hazteoir, que dirige la acusación popular en la investigación abierta contra Begoña Gómez, se ha alineado con la defensa de la mujer del Presidente del Gobierno y ha pedido a Juan Carlos Peinado que suspenda su decisión de pedir los escritos de acusación y defensa a las partes. El escrito, al que ha tenido acceso la Cadena SER, afea al juez que se haya saltado el trámite que prevé la ley del jurado que da cinco días a las partes para proponer pruebas antes de dictar el auto de procesamiento.