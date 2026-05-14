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HazteOír se suma a la petición de Begoña Gómez para frenar el juicio ante un jurado popular

La Asociación ultracatólica Hazteoir, que dirige la acusación popular en la investigación abierta contra Begoña Gómez, se ha alineado con la defensa de la mujer del Presidente del Gobierno y ha pedido a Juan Carlos Peinado que suspenda su decisión de pedir los escritos de acusación y defensa a las partes. El escrito, al que ha tenido acceso la Cadena SER, afea al juez que se haya saltado el trámite que prevé la ley del jurado que da cinco días a las partes para proponer pruebas antes de dictar el auto de procesamiento.

| etiquetas: hazteoir , begoña , gomez , psoe , peinado , jurado , popular
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6 comentarios
5 2 0 K 76 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
afea al juez que se haya saltado el trámite que prevé la ley del jurado que da cinco días a las partes para proponer pruebas antes de dictar el auto de procesamiento.

Al final el corrupto va a conseguir que todo su patético proceso caiga por defcto de forma.
2 K 41
johel #4 johel *
#1 Querran que se cierre en falso para pedir reapertura de juicio al dia siguiente.

Lo que comenta #2 , igual estan viendo que les van a tumbar el juicio de manera definitiva por falta de pruebas y se les acaba la campaña de desprestigio sin pruebas.
1 K 29
Deviance #5 Deviance
#2 Llámame loco , pero para mi que esta gente lo que pretende utilizando la psicología inversa de manera cutre es que la decisión recaiga en el juez (y ya sabemos como acabaría, culpable hasta de la muerte de Manolete....), no de un jurado, que por cierto suele salir perdiendo el acusado/a, aunque me da que en este caso cualquier jurado popular sería unánime en que lo que se juzga son patochadas. Opinión palillo en boca.
1 K 25
josde #1 josde *
Huy malo, si hazteoír quiere que no se celebre el juicio con jurado,algo estará tramando no son nada de fiar.
1 K 27
wildseven23 #3 wildseven23
#1 No les habrán dado lo que habían pactado.
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mariKarmo #6 mariKarmo
El otro día se pelearon con VOX. Esto es un mensaje.
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menéame