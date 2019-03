Hazte Oír criticaba en 2005 a 'Aquí no hay quien viva' por ir contra la familia

'Aquí no hay quien viva' terminó en 2006 pero aún es muy actual. La serie de Alberto y Laura Caballero sigue siendo todo un éxito protagonizando cuentas de Twitter, memes en internet y reposiciones en Atreseries. Sin duda, esto es porque la trama es muy atemporal y porque los personajes eran unos adelantados a su tiempo. Aun así, no todo el mundo pensaba igual y, a pesar de la popularidad y los datos de audiencia que cosechaba, 'Aquí no hay quien viva' también fue criticada por asociaciones tan conocidas como Hazte Oír.