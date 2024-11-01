La hazaña del piloto Eric Slover en la captura de Maduro y por la que Trump le ha otorgado la Medalla de Honor  

En la misión militar para la captura de Maduro un nombre destaca sobre el resto, el del piloto Eric Slover. Participó en la planificación y, al llegar el momento pilotó el Chinook. Mientras intentaba aterrizar, el helicóptero fue atacado por el enemigo y Slover recibió disparos en la pierna y en la cadera. Slover fue capaz de soportar el dolor y aterrizar con éxito mientras su equipo eliminaba al enemigo. Después de poner en valor su valía Trump le hizo ayer entrega de la Medalla de Honor, la mayor condecoración militar en Estados Unidos
| etiquetas: eric slover , medalla de honor , nicolás maduro
galletitamedallita!.
Ésta operación, por rojo que seas, es para levantarte de la silla y aplaudir sonoramente. Ahora mismo sólo… » ver todo el comentario
Vozpopuli definiendo los venezolanos como el enemigo, lo de maduro es un golpe de estado lo de USA derrocando un gobierno ajeno NO, basura vozpopuli
Y le dan una medallita... que tendrá que vender para pagarse los costos de los daños físicos sufridos.