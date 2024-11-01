La hazaña del piloto Eric Slover en la captura de Maduro y por la que Trump le ha otorgado la Medalla de Honor  

En la misión militar para la captura de Maduro un nombre destaca sobre el resto, el del piloto Eric Slover. Participó en la planificación y, al llegar el momento pilotó el Chinook. Mientras intentaba aterrizar, el helicóptero fue atacado por el enemigo y Slover recibió disparos en la pierna y en la cadera. Slover fue capaz de soportar el dolor y aterrizar con éxito mientras su equipo eliminaba al enemigo. Después de poner en valor su valía Trump le hizo ayer entrega de la Medalla de Honor, la mayor condecoración militar en Estados Unidos