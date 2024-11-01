edición general
2 meneos
44 clics

La hazaña del piloto Eric Slover en la captura de Maduro y por la que Trump le ha otorgado la Medalla de Honor  

En la misión militar para la captura de Maduro un nombre destaca sobre el resto, el del piloto Eric Slover. Participó en la planificación y, al llegar el momento pilotó el Chinook. Mientras intentaba aterrizar, el helicóptero fue atacado por el enemigo y Slover recibió disparos en la pierna y en la cadera. Slover fue capaz de soportar el dolor y aterrizar con éxito mientras su equipo eliminaba al enemigo. Después de poner en valor su valía Trump le hizo ayer entrega de la Medalla de Honor, la mayor condecoración militar en Estados Unidos

| etiquetas: eric slover , medalla de honor , nicolás maduro
2 0 6 K -16 actualidad
7 comentarios
2 0 6 K -16 actualidad
Aguarrás #1 Aguarrás
Perrito bueeno. ¡Toma una galletita medallita!. :roll:
11 K 135
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
#1 Risketal of honor.
2 K 41
woody_alien #3 woody_alien
#1 Tal cual xD  media
5 K 54
millanin #4 millanin
#3 esa medallita nos costó un pico a todos los españoles.
1 K 14
Supercinexin #5 Supercinexin
Es realmente una hazaña y muy probablemente nuestros hijos vean películas de Hollywood donde se nos cuente la increíble operación que supuso una de las folladas de culo más espectaculares y contundentes al Socialismo del siglo XXI, dejando a la potencia China sin gasofa y sojuzgando a todo un país entero como Venezuela, poniendo literalmente al Ejército y al Gobierno a los pies de EEUU.

Ésta operación, por rojo que seas, es para levantarte de la silla y aplaudir sonoramente. Ahora mismo sólo…   » ver todo el comentario
2 K 34
Kantinero #7 Kantinero
Slover fue capaz de soportar el dolor y aterrizar con éxito mientras su equipo eliminaba al enemigo

Vozpopuli definiendo los venezolanos como el enemigo, lo de maduro es un golpe de estado lo de USA derrocando un gobierno ajeno NO, basura vozpopuli
0 K 12
Andreham #6 Andreham
Un tío se juega la vida para ir a detener a un random de otro país para que su jefe, que tiene dinero para hundirle treinta vidas, pueda desviar la atención de su nefasta gestión y de sus delitos que son MUY MUY serios.

Y le dan una medallita... que tendrá que vender para pagarse los costos de los daños físicos sufridos.
0 K 8

menéame