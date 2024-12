Que haya países donde se celebre el fin de una dictadura hace ver a las sociedades que se encaminan hacia una que quizá no es buena idea hacerlo

“Me gustan los gobernantes fuertes, con un par de cojones, que dicen las cosas como son, que no tienen miedo de llevar a cabo medidas poco populistas… Así que no entiendo por qué los sirios llevan décadas intentando quitarse de encima a alguien que parece que era así, un tipo al que yo votaría”, comenta José F., quien se define en sus redes sociales como “librepensador” y lleva años defendiendo que las democracias occidentales no funcionan.