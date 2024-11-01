Hay trabajadores de Amazon gastando tokens de IA solo para inflar las métricas de tokens gastados en IA

Algunos empleados de Amazon llevan semanas usando MeshClaw, una herramienta interna de agentes de IA, para automatizar tareas innecesarias y así inflar su consumo de tokens en los marcadores internos que la empresa ha puesto en marcha.
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No aprenden
Lo que están haciendo ahora es inútil pero están interiorizando que esa herramienta existe y hace cosas, en cuanto encuentren problemas reales que pueda resolverlos la IA se acordarán más fácilmente de acudir a ésta que si no estuvieran haciendo esto ahora.
Una persona que tiene 20 años de experiencia en el sector tiene interiorizadas suficientes herramientas para resolver básicamente cualquier problema que le venga con esas herramientas que conoce perfectamente y las ha usado hasta el aburrimiento. Y no necesita más.
Pero eso no significa que esas sean las mejores herramientas para ese problema, son aquellas con las que está familiarizado.
Haber escuchado que existe una nueva… » ver todo el comentario