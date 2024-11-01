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Hay trabajadores de Amazon gastando tokens de IA solo para inflar las métricas de tokens gastados en IA

Hay trabajadores de Amazon gastando tokens de IA solo para inflar las métricas de tokens gastados en IA

Algunos empleados de Amazon llevan semanas usando MeshClaw, una herramienta interna de agentes de IA, para automatizar tareas innecesarias y así inflar su consumo de tokens en los marcadores internos que la empresa ha puesto en marcha.

| etiquetas: ia , tokes , metricas , productividad
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Hecho el KPI hecha la trampa.
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UnoYDos #10 UnoYDos
#3 Totalmente, creo que es algo que podemos ver todos en casi todas las empresas. En cuanto se cambian los KPIs se cambia la forma de trabajar para que produciendo lo mismo, salgan métricas mejores. A mi me vuelven loco con estas cosas. Que si divide esta historia en dos para esta metrica, que si esta la cambiamos de feature, que si esto otro.
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xalabin #4 xalabin
De la escuela de "vamos a medir el rendimiento por el número de líneas de código".
No aprenden xD
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alpoza #8 alpoza
#4 En esa metrica ahora mismo la IA se llevaria el top
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rojo_separatista #1 rojo_separatista
Cuando los KPIs se diseñan como el culo pasan estas cosas.
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#2 lawerka
Acabarán criando serpientes para que les den dinero por sus cabezas
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sorrillo #5 sorrillo
#2 Me recuerda más a añadir el solitario y el buscaminas en windows para que la gente se familiarizase con el uso del ratón.

Lo que están haciendo ahora es inútil pero están interiorizando que esa herramienta existe y hace cosas, en cuanto encuentren problemas reales que pueda resolverlos la IA se acordarán más fácilmente de acudir a ésta que si no estuvieran haciendo esto ahora.
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#6 Sacapuntas
#5 ¿Seguro? Esos serán los menos. Creo que los más lo hacen para ver si llegan a empleado del mes.
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sorrillo #7 sorrillo
#6 No son excluyentes.
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rojo_separatista #9 rojo_separatista
#5, de verdad que no creo que esto sea necesario. Si a día de hoy un desarrollador es incapaz por si mismo de ser más productivo utilizando IA, es una persona que no se hasta que punto tiene las habilidades necesarias para desenvolverse en este mundo de forma funcional. Yo creo que los KPIs deberían basarse en features y corrección de bugs, da igual si se hace con o sin IA, los que lo hagan con IA van a sobresalir sin necesidad de utilizar métricas forzadas.
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sorrillo #11 sorrillo *
#9 Para un martillo todos los problemas se resuelven con clavos.

Una persona que tiene 20 años de experiencia en el sector tiene interiorizadas suficientes herramientas para resolver básicamente cualquier problema que le venga con esas herramientas que conoce perfectamente y las ha usado hasta el aburrimiento. Y no necesita más.

Pero eso no significa que esas sean las mejores herramientas para ese problema, son aquellas con las que está familiarizado.

Haber escuchado que existe una nueva…   » ver todo el comentario
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