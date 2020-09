Hay que ser pragmático (Andreu Mas-Colell)

Voces con autoridad nos dicen: "Sin confrontación no habrá independencia", "Sin asumir riesgo no habrá independencia", "De la mesa de diálogo nunca resultará un referéndum", "Si no hay una mayoría clara de votos por la independencia no habrá independencia". Estoy de acuerdo con todas estas afirmaciones. Mi problema es que me parecen igualmente acertadas las siguientes: "Con confrontación no habrá independencia", "Asumiendo riesgo no habrá independencia", "De fuera de la mesa de diálogo no saldrá un referéndum".