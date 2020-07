"Hay riesgo en vacunas que se saltan ensayos en animales para probarse en humanos, como la norteamericana"

Sonia Zúñiga (Centro Nacional de Biotecnología del CSIC) - "No contemplamos la búsqueda de la vacuna como una carrera. O sea, si otras vacunas más sencillas que las nuestras salen primero, fenomenal, será bueno para todo el mundo. Los tiempos no los marcamos nosotros, sino los sistemas biológicos con los que trabajamos. Nosotros podríamos estar trabajando 24 horas al día, siete días a la semana, y por ello no iríamos más rápido..."