Hay quienes embisten contra todo aquello que no les cabe en la cabeza

Para lo que desaparece,se extingue o muere,la única esperanza es creer en la resurrección. El Partido Popular no se ha disuelto,pero ha perdido el poder; Lo primero que han sacado del armario y agitan ante cada micrófono que se les ponga delante,es al fantasma económico..; La segunda resurrección es la de la España rota..; El tercer desenterramiento, y esto ya es de juzgado de guardia,es el del terrorismo.. Olvidan que no les ha tumbado otra cosa que la sentencia de la AN que los define como un partido corrupto y tramposo,financiado de forma