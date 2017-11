Me he dado cuenta de que sigo el proyecto y el trabajo de mucha gente que ha nacido en la huerta de España, y me pregunto si es casual o si hay una "movida murciana". Así que vamos a arrojar luz sobre el asunto. Basta ya de que Murcia no sea más que el parking del Eroski del extinto SOS 4.8, los palmitos y el Chuky de Cieza en el imaginario popular patrio.