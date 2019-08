Hay que ilegalizar Ryanair: (artículo de opinión de Ramón de España)

España no debería dejarse chulear por un sujeto que sostiene aeropuertos que tal vez no deberían haberse construido jamás. A escala internacional, una compañía aérea que maltrata a sus usuarios y a sus empleados debería ser seriamente reprimida: yo no descartaría la ilegalización de Ryanair por crímenes contra la humanidad. Y nada me haría más feliz que ver al funesto señor O'Leary ante el tribunal de La Haya.