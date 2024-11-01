Hay un desierto en Chile donde no ha llovido en 400 años: el Desierto de Atacama es el más seco del mundo

El Desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile, es reconocido mundialmente como el lugar más árido del planeta fuera de los polos. Este extenso desierto costero se extiende por más de 1.000 kilómetros entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes, abarcando partes de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. En su núcleo hiperárido, algunas zonas han permanecido sin precipitaciones significativas durante periodos extraordinariamente largos.