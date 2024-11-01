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Hay un desierto en Chile donde no ha llovido en 400 años: el Desierto de Atacama es el más seco del mundo

Hay un desierto en Chile donde no ha llovido en 400 años: el Desierto de Atacama es el más seco del mundo

El Desierto de Atacama, ubicado en el norte de Chile, es reconocido mundialmente como el lugar más árido del planeta fuera de los polos. Este extenso desierto costero se extiende por más de 1.000 kilómetros entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes, abarcando partes de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. En su núcleo hiperárido, algunas zonas han permanecido sin precipitaciones significativas durante periodos extraordinariamente largos.

| etiquetas: clima , desiertos , lluvia
12 2 2 K 27 cultura
6 comentarios
12 2 2 K 27 cultura
Priorat #2 Priorat *
Tengo dudas de esta noticia porque en este desierto donde no llovía en 400 años (zona de Copiapó a Taltal) hubieron unas grandes inundaciones (y si habían zonas inundadas en las que no había llovido en 400 años) en 2015 o 2016.

Se llevó la línea de tren de Chañaral a Potrerillos. La línea eléctrica del mismo recorrido. La subestación de Diego de Almagro, Copiapó quedó anegada de barro que costó semanas eliminar y esto lo se porque también se llevó un montón de pallets de placas solares en la…  media   » ver todo el comentario
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Milmariposas #4 Milmariposas
#2 El "hubieron" me ha causado una ceguera temporal. El verbo haber NO tiene plural. Lo correcto sería decir "hubo" aunque lo que sigue sea plural.
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#5 cajadecartonmojada *
#2 #3 De lo que no tengo dudas yo es de que esto no es más que otro envío de spam de la misma web basura que un grupito de clones está intentando posicionar, así que no perdáis el tiempo aportando información interesante ni relevante a este envío.
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Connect #3 Connect
Supongo que est tipo de artículos busca captar un perfil de lector sencillo, desinformado. Vamos, un ignorante que al menos sabe leer. Porque en ese desierto no solo ha llovido, sino que cuando lo hace, germinan las flores aunque lleven años sin florecer. Es un espectáculo como la vegetación de ese desierto es capaz de esperar a las lluvias para salir. Luego duran unos días, a lo sumo semanas, y vuelven a morir. Sin embargo la semilla queda ahí latente a la espera de lluvias.

Esos momentos de…   » ver todo el comentario
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#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Por eso van ahí a buscar meteoritos, porque sobreviven muchos más años, por esa falta de humedad. Si cae un meteorito metálico en Galicia, por ejemplo, al año siguiente es herrumbre.
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menéame