Hay que cazar a Micheal Ray

En la NBA de finales de los 70 (esa década de afros imposibles y campeones aún más imposibles) y principios de los 80, el consumo de marihuana y cocaína era generalizado, pero esta última droga era la que realmente preocupaba a los mandamases de la liga. Un artículo del periódico Los Angeles Times denunciaba que hasta un 75% de los jugadores la usaba con más o menos frecuencia y los propios jugadores, aunque no acababan de ponerse de acuerdo en la cifra, pensaban que no iba muy desencaminada. Off the record, por supuesto.