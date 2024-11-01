·
11630
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
7992
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
5525
clics
Así no se pone el lacito
4019
clics
El Ártico se está volviendo naranja: podría desencadenar un efecto dominó devastador antes de lo esperado
5081
clics
Apps imprescindibles de software libre para Android: potencia tu privacidad y seguridad
más votadas
444
Recibe el diagnóstico de cáncer cérvix un año después de la citología, en Jerez: "Se podría haber evitado y ya no hay cura"
342
La historia del juez Acayro: una polémica condena por prevaricación acaba con su carrera tras 20 sumarios contra la corrupción
368
Murió la actriz Diane Keaton a los 79 años
470
Agentes de ICE sacan a una niña de 15 años de un coche, la tiran al suelo, y le ponen la rodilla en el cuello en Chicago [ENG]
283
Cierra la cadena de restaurantes Trump Burger después de que el ICE detenga a su propietario para ser deportado [Ing]
3
meneos
22
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Hasta 600 euros de multa por colgar la bandera de España de tu balcón durante el Día de la Hispanidad
La normativa establece que colgar cualquier enseña en la fachada exterior de un edificio constituye una modificación estética que requiere la aprobación mayoritaria de la comunidad de vecinos
bandera
españa
multa
hispanidad
actualidad
6 comentarios
actualidad
#1
mmlv
Madre mía, es que no paran
#3
bronco1890
Ni de coña, se entiende que debe ser una modificación permanente para que te denuncien los vecinos, no colgar una bandera ya sea la española, la del pollo o la estelada.
#4
UnbiddenHorse
Estos de La Razon se buscan cada titular que madre mia...No solo la bandera española, no puedes poner absolutamente nada en la fachada comunitaria sin aprobación de la junta
#2
neuron
requiere la aprobación mayoritaria de la comunidad de vecinos
#6
slender_1
Que pongan la bandera LGTBI+ que con esa no hay problema.
#5
Almirantecaraculo
Pero solo el día de la Hispanidad, el resto del año puedes tener tú enseña nacional Made in China, con las arrugas aún se la bolsa, y nadie te dirá nada.
Madre mía, es que no paran