Hasta 600 euros de multa por colgar la bandera de España de tu balcón durante el Día de la Hispanidad

La normativa establece que colgar cualquier enseña en la fachada exterior de un edificio constituye una modificación estética que requiere la aprobación mayoritaria de la comunidad de vecinos

mmlv #1 mmlv *
xD xD xD

Madre mía, es que no paran
bronco1890 #3 bronco1890
Ni de coña, se entiende que debe ser una modificación permanente para que te denuncien los vecinos, no colgar una bandera ya sea la española, la del pollo o la estelada.
UnbiddenHorse #4 UnbiddenHorse
Estos de La Razon se buscan cada titular que madre mia...No solo la bandera española, no puedes poner absolutamente nada en la fachada comunitaria sin aprobación de la junta :palm:
neuron #2 neuron
requiere la aprobación mayoritaria de la comunidad de vecinos
#6 slender_1
Que pongan la bandera LGTBI+ que con esa no hay problema.
#5 Almirantecaraculo
Pero solo el día de la Hispanidad, el resto del año puedes tener tú enseña nacional Made in China, con las arrugas aún se la bolsa, y nadie te dirá nada.
