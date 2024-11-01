Hasta 500 € de multa y 6 puntos del carnet si la Guardia Civil te pilla haciendo esto en una rotonda

La Guardia Civil recuerda que ciertas maniobras en las glorietas y rotondas, como no respetar los carriles y las prioridades para reducir el riesgo de colisión, puede acarrear multas severas. La Dirección General de Tráfico pone el foco sobre la circulación en rotondas: maniobras incorrectas, como acceder sin ceder, salir desde un carril interior o circular a velocidad inadecuada, pueden ser calificadas como conducción temeraria y suponer sanciones de hasta 500 euros y la retirada de 6 puntos del carné.