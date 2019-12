Harvey Weinstein alcanza un principio de acuerdo con decenas de acusadoras

El productor Harvey Weinstein está cerca de liberarse de decenas de juicios y demandas más planteados ante la justicia civil por más de 30 mujeres que le acusan desde de acoso y abuso hasta de violación. Según ha informado 'The New York Times', los abogados de Weinstein y su estudio han alcanzado un principio de acuerdo por el que, con 25 millones de dólares, se evitarán las demandas. Aunque aún debe ser ratificado por un tribunal, los términos del principio de acuerdo establecen que Weinstein no tendrá que admitir culpabilidad.