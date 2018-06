Harto de dietas, cardio y calorías

Estoy harto, en serio. Me tienen frito con todo esto de adelgazar. Yo no sé qué coño pasa últimamente que salen nutricionistas de hasta debajo de las piedras. Yo, que soy tecnólogo y trabajo con metabolismo humano, no me veo capacitado para hacer el trabajo de un especialista en nutrición. Pues nada, resulta que mi cuñado, que es guitarrista, no solo se siente capacitado sino que sabe más que ellos. Y estoy harto, muy harto.