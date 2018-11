La Hanukkah: la conmemoración de un milagro relacionado con la liberación del Templo por los macabeos

La historia de la Hanukkah comienza en el siglo II a. C., después de que fuese escrita la Torá. Por aquel entonces, el país de Judea estaba bajo el dominio del Imperio seléucida. Uno de los generales de Alejandro Magno hacia finales del siglo IV a. C., Seleuco I Nicátor, fue el fundador del Imperio. Aunque los seléucidas en un principio respetaron la cultura judía, la situación dio un vuelco drástico bajo el reinado de Antíoco IV Epífanes, que reinó entre los años 175 a. C. y 164 a. C.