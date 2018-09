Hansi: la chica que amó la esvástica

«No somos nada… ¡el Reich lo es todo!», proclama una emocionada jovencita llamada Hansi ante la visión espectacular de la Alemania de Hitler. Hansi: The Girl Who Loved the Swastika, publicado en 1973 por la editora fundamentalista cristiana Spider, es uno de los cómics más bizarros que hemos visto en los últimos años. Narra las aventuras y desventuras de Hansi, una adolescente que se convierte poco a poco en líder de la juventud nazi de una Praga ocupada, llegando a ganar un premio por su rendimiento académico.