¿Han sido los milenials el parapeto que ha liberado a la generación Z del rechazo y las burlas?

Ninguna generación ha sido homogénea a lo largo de la historia, todas han sido criticadas por sus mayores: el único mérito de sus argumentos era que sus mayores estuvieran muertos o ya desposeídos de voz pública y que no pudieran echarle a la cara el pecado de vivir de forma diferente. Hace unas semanas, The New York Times recordaba una aseveración del desarrollador millonario Tim Gurner. Según él, la razón por la que los milenials no pueden comprar casa es que gastan demasiado en pan tostado con aguacate.