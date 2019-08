Me han recetado momia

Hace poco mi dentista me mandó un medicamento al que, siendo sinceros, no tenía nada de fe, y eso hace que de entrada, sus efectos no sean demasiado llamativos. Se trataba de cartílago de tiburón. Como uno es educado y tímido, fui a la farmacia a comprarlo, no fuese a pasar que luego me preguntara que cómo me iba y no lo hubiese tomado. Lo del tiburón me parecía más bien algo comercial y de dudosa eficacia, de entrada. Magia por imitación por tener el escualo una quijada tan potente, desde mi escepticismo e ignorancia.