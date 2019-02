"Me han insultado, zarandeado..". El incidente con la Policía de un periodista de la SER

Aitor Álvarez relata su encontronazo con cuatro agentes de la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía. "He intentado acceder al Tribunal Supremo por el acceso habitual, por la plaza de las Salesas, que está a pocos metros del edificio. Cuatro agentes de la Unidad de Intervención Policial del Cuerpo Nacional de Policía me han dicho que debía acceder al Supremo por la calle Génova. Yo les he respondido que si no podía acceder por Salesas, dado que es el lugar por el que había accedido cada día las dos últimas semanas..