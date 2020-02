"Me han amenazado pero yo no me voy de Almanjáyar; tengo que estar aquí"

"el tema de la vivienda es importante en esta zona pero hay quienes miran para otro lado. Hay gente que no está utilizando un piso para vivir sino para otra cosa y hay que decirle que se vaya. Y las administraciones pueden detectar ese problema y acabar con él. Los vecinos no deben hacer ese trabajo, no deben hacer de policías, bastante están haciendo ya soportando que quien no paga nada tenga luz y otro que se sacrifica con una pensión de 300 euros, tenga que aguantar cortes. Eso es una injusticia"