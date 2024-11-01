edición general
8 meneos
57 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Hamas rompe el acuerdo: así continuará la situación (Ale)

Hamas rompe el acuerdo: así continuará la situación (Ale)

Hasta ahora, Hamás solo ha entregado a Israel los cadáveres de cuatro de los 28 rehenes fallecidos. Allí amenazan ahora con tomar medidas. ¿Qué significa esto?

| etiquetas: hamas , prensa alemana señalando no cumplimiento de acuerdo
7 1 11 K -19 actualidad
19 comentarios
7 1 11 K -19 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 Jodere
Que Israel sigue matando gente en Gaza.
10 K 135
RoterHahn #3 RoterHahn
Preparaos, pues la prensa alemana empieza a preparar a la opinion publica de que gamas no cumple puntos del acuerdo de paz al no entregar todos los cadaveres, incluso cuando en la noticia misma pone que Hamas reconoce no saber donde estan slgunos de ellos, y a otros no poder acceder.
(No lo dicen pero supongo que sera por la destruccion israeli de Gaza, o por estar ocupada todavia por tropas israelís)
10 K 133
RoterHahn #5 RoterHahn
#2
Leeme en #3
0 K 14
johel #7 johel *
#2 #3 #4 Ya habian n dicho que algunos estan sepultados bajo la carretera que construyeron los israelies que construyeron sobre varios cementerios, todos lo saben perfectamente, la hoja de ruta es una breve pausa para que iSSrael rellene los arsenales y continuar hasta el exterminio total.
3 K 41
manzitor #8 manzitor
#3 Ya avisaron que sería bastante complicado.
1 K 25
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
¡Pero si el propio acuerdo incluye planes de búsqueda!
Sabían perfectamente que no iban a poder entregar a todos los rehenes fallecidos.

Pero bueno, creo que es parte de la hoja de ruta prevista:
www.meneame.net/story/casa-blanca-dice-comite-noruego-antepone-politic
4 K 63
ACEC #4 ACEC
¿Les acusan de romper el acuerdo por no haber sido capaces de conservar cadáveres, seguramente muertos por bombardeos israelíes, después de mas de dos años?
4 K 53
Aucero #18 Aucero
#4 Ahí tus pelotas. Comentario basado en un ‘seguramente’ por tus santos cojones
1 K 12
Andreham #19 Andreham
#18 Pues a ver.

Si Israel lleva dos años bombardeando, asesinando niños (que se te olvida, pero ya te lo recuerdo yo), bajo el pretexto de destruir "los túneles de Hamás"; y los rehenes están en los túneles de Hamás... que han sido destruidos... Pues...
0 K 6
javibaz #11 javibaz
Hoy Israel ha bombardeado un campo de refugiados en Gaza dejando 5 muertos y el que rompe la tregua es Hamás. :palm: :palm:
4 K 49
RoterHahn #13 RoterHahn
#12
Cuando Israel rompa el acuerdo, te restregare yo el Spam a la cara.
2 K 42
oceanon3d #16 oceanon3d
#13 Eso lo tengo claro.
0 K 8
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Creo que el lacayo sionista del artículo no se ha leído el acuerdo...
2 K 35
oceanon3d #12 oceanon3d
#6 Basura sin mas y como tal a la papelera.
0 K 8
RoterHahn #15 RoterHahn
#10
Creia que las etiquetas estan para algo.
He mandado esta noticia por eso mismo.
Pues para mi es una señal de que Israel pronto romperá el acuerdo y culpabilizara a hamas de no vumplir el punto de entrega de cuetpo.

Pero no sois capaces tu como oceanon3d y otro que ha votado bulo de mirar el entrecomillado.

Es prensa alemana y preparando a la opinion publica alemana.
Y en vuestro dogmatismo, puro bulo, se descarta y seguimos como si nada.

Luego cuando Israrl lo rompa, direis que ningun mefio de desinformacion alerto.
Pues si, haberlos hay, desde el punto pro-dionista, pero si lo tumbais, solo lo sabreis cuando suceda.

#12
1 K 20
oceanon3d #17 oceanon3d
#15 Tienes razón.
0 K 8
yemeth #10 yemeth *
Propaganda de los alemanes de mierda allanando el camino para continuar el genocidio. Son sus costumbres.
1 K 22
#14 lameth
#10 Es injusto. Media Europa se manifiesta contra el genocidio, y tu generalizas porque un medio de mierda dice que son los otros los que no quieren parar esto. Si es por eso aqui tienes medios de mierda a espuertas, desde el Mundo hasta el Diario, pasando por todos los demás que han justificado la matana de niños.
1 K 22
Libelulo #9 Libelulo
Si ayer mismo vi fotos de secuestrados israelies llegando a sus casas. No me cuadra.
0 K 7

menéame