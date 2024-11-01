·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
15209
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
6605
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
8687
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
6071
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
7751
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
más votadas
427
Tras la denuncia de FACUA, Consumo anuncia una auditoría pública a las asociaciones de consumidores
677
Feijoo y los bulos para tapar la corrupción: su pareja SÍ está en los juzgados, su hermana bajo sospecha y su “entorno limpio” es una farsa
681
El spot de la clínica privada de Granada anunciando el contrato con la Junta de Moreno para privatizar 311.000 mamografías por valor de 5,6 millones de euros (y que él niega)
765
Génova defiende que "mentir no es ilegal" tras la confesión del bulo de Miguel Ángel Rodríguez ante el Supremo
463
Carlos Arenas: "La Iglesia, la realeza y la clase oligárquica son las grandes parásitas del Estado español"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
57
clics
Este envío tiene varios votos negativos.
Asegúrate
antes de menear
Hamas rompe el acuerdo: así continuará la situación (Ale)
Hasta ahora, Hamás solo ha entregado a Israel los cadáveres de cuatro de los 28 rehenes fallecidos. Allí amenazan ahora con tomar medidas. ¿Qué significa esto?
|
etiquetas
:
hamas
,
prensa alemana señalando no cumplimiento de acuerdo
7
1
11
K
-19
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
11
K
-19
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Jodere
Que Israel sigue matando gente en Gaza.
10
K
135
#3
RoterHahn
Preparaos, pues la prensa alemana empieza a preparar a la opinion publica de que gamas no cumple puntos del acuerdo de paz al no entregar todos los cadaveres, incluso cuando en la noticia misma pone que Hamas reconoce no saber donde estan slgunos de ellos, y a otros no poder acceder.
(No lo dicen pero supongo que sera por la destruccion israeli de Gaza, o por estar ocupada todavia por tropas israelís)
10
K
133
#5
RoterHahn
#2
Leeme en
#3
0
K
14
#7
johel
*
#2
#3
#4
Ya habian n dicho que algunos estan sepultados bajo la carretera que construyeron los israelies que construyeron sobre varios cementerios, todos lo saben perfectamente, la hoja de ruta es una breve pausa para que iSSrael rellene los arsenales y continuar hasta el exterminio total.
3
K
41
#8
manzitor
#3
Ya avisaron que sería bastante complicado.
1
K
25
#2
mente_en_desarrollo
¡Pero si el propio acuerdo incluye planes de búsqueda!
Sabían perfectamente que no iban a poder entregar a todos los rehenes fallecidos.
Pero bueno, creo que es parte de la hoja de ruta prevista:
www.meneame.net/story/casa-blanca-dice-comite-noruego-antepone-politic
4
K
63
#4
ACEC
¿Les acusan de romper el acuerdo por no haber sido capaces de conservar cadáveres, seguramente muertos por bombardeos israelíes, después de mas de dos años?
4
K
53
#18
Aucero
#4
Ahí tus pelotas. Comentario basado en un ‘seguramente’ por tus santos cojones
1
K
12
#19
Andreham
#18
Pues a ver.
Si Israel lleva dos años bombardeando, asesinando niños (que se te olvida, pero ya te lo recuerdo yo), bajo el pretexto de destruir "los túneles de Hamás"; y los rehenes están en los túneles de Hamás... que han sido destruidos... Pues...
0
K
6
#11
javibaz
Hoy Israel ha bombardeado un campo de refugiados en Gaza dejando 5 muertos y el que rompe la tregua es Hamás.
4
K
49
#13
RoterHahn
#12
Cuando Israel rompa el acuerdo, te restregare yo el Spam a la cara.
2
K
42
#16
oceanon3d
#13
Eso lo tengo claro.
0
K
8
#6
XtrMnIO
Creo que el lacayo sionista del artículo no se ha leído el acuerdo...
2
K
35
#12
oceanon3d
#6
Basura sin mas y como tal a la papelera.
0
K
8
#15
RoterHahn
#10
Creia que las etiquetas estan para algo.
He mandado esta noticia por eso mismo.
Pues para mi es una señal de que Israel pronto romperá el acuerdo y culpabilizara a hamas de no vumplir el punto de entrega de cuetpo.
Pero no sois capaces tu como oceanon3d y otro que ha votado bulo de mirar el entrecomillado.
Es prensa alemana y preparando a la opinion publica alemana.
Y en vuestro dogmatismo, puro bulo, se descarta y seguimos como si nada.
Luego cuando Israrl lo rompa, direis que ningun mefio de desinformacion alerto.
Pues si, haberlos hay, desde el punto pro-dionista, pero si lo tumbais, solo lo sabreis cuando suceda.
#12
1
K
20
#17
oceanon3d
#15
Tienes razón.
0
K
8
#10
yemeth
*
Propaganda de los alemanes
de mierda
allanando el camino para continuar el genocidio. Son sus costumbres.
1
K
22
#14
lameth
#10
Es injusto. Media Europa se manifiesta contra el genocidio, y tu generalizas porque un medio de mierda dice que son los otros los que no quieren parar esto. Si es por eso aqui tienes medios de mierda a espuertas, desde el Mundo hasta el Diario, pasando por todos los demás que han justificado la matana de niños.
1
K
22
#9
Libelulo
Si ayer mismo vi fotos de secuestrados israelies llegando a sus casas. No me cuadra.
0
K
7
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
(No lo dicen pero supongo que sera por la destruccion israeli de Gaza, o por estar ocupada todavia por tropas israelís)
Leeme en #3
Sabían perfectamente que no iban a poder entregar a todos los rehenes fallecidos.
Pero bueno, creo que es parte de la hoja de ruta prevista:
www.meneame.net/story/casa-blanca-dice-comite-noruego-antepone-politic
Si Israel lleva dos años bombardeando, asesinando niños (que se te olvida, pero ya te lo recuerdo yo), bajo el pretexto de destruir "los túneles de Hamás"; y los rehenes están en los túneles de Hamás... que han sido destruidos... Pues...
Cuando Israel rompa el acuerdo, te restregare yo el Spam a la cara.
Creia que las etiquetas estan para algo.
He mandado esta noticia por eso mismo.
Pues para mi es una señal de que Israel pronto romperá el acuerdo y culpabilizara a hamas de no vumplir el punto de entrega de cuetpo.
Pero no sois capaces tu como oceanon3d y otro que ha votado bulo de mirar el entrecomillado.
Es prensa alemana y preparando a la opinion publica alemana.
Y en vuestro dogmatismo, puro bulo, se descarta y seguimos como si nada.
Luego cuando Israrl lo rompa, direis que ningun mefio de desinformacion alerto.
Pues si, haberlos hay, desde el punto pro-dionista, pero si lo tumbais, solo lo sabreis cuando suceda.
#12
de mierdaallanando el camino para continuar el genocidio. Son sus costumbres.