El Halloween Murciano del siglo XIX

Los niños llegaban casa por casa con la repetitiva cantinela: “la orillica del quijal si no me la das te rompo el portal” . Los más gamberros decían: “La orillica el quijal, si no me lo das me meo en el portal”. Aquello era el “precursor” del célebre «truco o trato», es muy curioso que en aquel siglo XIX y comienzos del XX se hiciera algo similar con miles de kilómetros por enmedio y sin relación aparente alguna. El quijal no era otra cosa que frutos extra de la cosecha: cáquiles, níspolas, coronas de pipas...