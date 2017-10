“No puedo creer que la prensa haya producido unos niños tan preciosos. ¿Cómo fue que hicieron esto? No lo sé. Vengan acá”. “¿Vas a crecer para ser como tus padres? Mmm, no respondas. Sólo puede meterme en problemas esa pregunta. Tienes padres maravillosos, ¿verdad?”. Trump dijo a sus “amigos” que sus padres no eran de confiar, aunque de seguro en casa fueran muy agradables.