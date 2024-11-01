El hallazgo de una nueva frontera tectónica en Zambia sugiere el inicio de la fractura de África

Un equipo internacional de científicos ha identificado indicios de que el África subsahariana podría estar comenzando un proceso de fragmentación geológica mucho más profundo de lo que se creía. El estudio, centrado en la región de Zambia, revela que el denominado rift de Kafue no es solo una depresión superficial, sino una fractura activa que ha logrado conectar la superficie con el manto terrestre, situado a decenas de kilómetros de profundidad.