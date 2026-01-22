edición general
Hallazgo histórico: encuentran el lugar de España donde neandertales y humanos se cruzaron por primera vez

Un estudio científico sitúa en el noroeste de la Península Ibérica la zona con más opciones de contacto entre neandertales y Homo sapiens, aunque descarta una convivencia prolongada

Febrero2034
El Mestizaje está en nuestros genes.
ctrlaltsupr1
“De piedra ha de ser la cama, de piedra la cabecera…”
kastanedowski
#2 "la mujer que mi me quiera"
ctrlaltsupr1
#3 “ha de quererme de veras”
fofito
Encuentran....emplean un modelo de simulación...sensacionalista
obmultimedia
Spoiler: Fue en Murcia y aun siguen purulando por ahi , solo hay que ver a Carlos Alcaraz :troll:
XtrMnIO
La sede de VOX.
josde
Eso sucedió en Madrid a orillas del Manzanares.
