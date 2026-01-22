·
5
meneos
53
clics
Hallazgo histórico: encuentran el lugar de España donde neandertales y humanos se cruzaron por primera vez
Un estudio científico sitúa en el noroeste de la Península Ibérica la zona con más opciones de contacto entre neandertales y Homo sapiens, aunque descarta una convivencia prolongada
|
etiquetas:
:
neandertales
,
españa
,
hallazgo
ciencia
9 comentarios
#1
Febrero2034
El Mestizaje está en nuestros genes.
1
K
16
#2
ctrlaltsupr1
“De piedra ha de ser la cama, de piedra la cabecera…”
1
K
18
#3
kastanedowski
#2
"la mujer que mi me quiera"
1
K
16
#7
ctrlaltsupr1
#3
“ha de quererme de veras”
0
K
7
#4
frankiegth
*
#0
. Dramatización :
www.youtube.com/watch?v=dhtsDUqRLDg
0
K
14
#5
fofito
Encuentran....emplean un modelo de simulación...sensacionalista
1
K
21
#6
obmultimedia
Spoiler: Fue en Murcia y aun siguen purulando por ahi , solo hay que ver a Carlos Alcaraz
0
K
11
#8
XtrMnIO
La sede de VOX.
0
K
12
#9
josde
Eso sucedió en Madrid a orillas del Manzanares.
0
K
7
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
