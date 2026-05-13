Hallan a un hombre muerto en su casa de Málaga y un alijo de más de 280 kilos de cocaína

La Policía Nacional ha encontrado hasta el momento más de 280 kilos de cocaína en una vivienda de Málaga cuyo morador fue localizado sin vida. Según fuentes cercanas al caso, los hechos ocurrieron la tarde de este martes en un piso del Edificio Latino, ubicado en la calle Juan latino del Puerto de la Torre. Los agentes acudieron alertados por el entorno del fallecido, un español de 37 años, que no podían contactar con él desde hacía más de veinticuatro horas. Su coche y su moto estaban en la zona, pero no respondía al teléfono ni a la puerta.