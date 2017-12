En mi primer año de estudios universitarios, en 1993, tenía un profesor de Economía al que muy pocos compañeros, entre los que me incluyo, soportaban. Zamarriego era su apellido, no recuerdo el nombre. Creo que sus aires de superioridad, el coñazo que para nosotros era su asignatura y cierta chulería en su discurso no le…