El hacker del gorrito, Chema Alonso (ex de Telefónica), cambia Móstoles por La Finca

Chema Alonso, también conocido como 'hacker del gorrito', dejó Telefónica tras la salida de José María Álvarez-Pallete. Fue uno de sus hombres de confianza, aunque a muchos les exasperase verle con su patinete por los pasillos del edificio de Distrito T del madrileño barrio de Las Tablas. Ahora se está haciendo en un casoplón en la urbanización de Lujo de La Finca, sita también en la capital de España. Un chalet por el que dicen los vecinos de la zona que no habrá pagado menos de cuatro millonazos de euros.
| etiquetas: chema alonso , hacker , mostoles
Que es un aprovechado más falso que un billete del monopoly, y que se la metió doblada a Pallete con el truño aquel de la cuarta plataforma, Aura y el engendro que ni ellos entendían para que servía…? Pues lo mismo.
Que de todo el pastizal que se quemó en aquel entonces ahora la consecuencia es que Telefónica ha acabado vendiendo el negocio de Latinoamérica para salvar los muebles? Pues también.
Pero donde gasta su dinero, siempre que sea algo legal, es del todo irrelevante.