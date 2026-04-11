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Hacinados en zulos sin luz y forzados a trabajar 13 horas en el campo con salario embargado: así vivían como esclavos 80 migrantes en Castellón

Hacinados en zulos sin luz y forzados a trabajar 13 horas en el campo con salario embargado: así vivían como esclavos 80 migrantes en Castellón

Hacinadas en zulos, en algunos casos sin agua ni luz, en cuanto aterrizaban en España tras ser captadas mediante falsas ofertas de empleo difundidas a través de redes sociales y contactos personales. Jornadas de trabajo en el campo de casi 13 horas diarias, sin descanso y sin apenas remuneración, pues de los supuestos salarios se descontaban gastos por alojamiento, transporte o manutención. Sin contrato ni documentación, y bajo un clima de amenazas, coacciones e incluso agresiones para frenar cualquier intento de huida. Así vivían las 80 pers

| etiquetas: hacinamiento , zulos , forzados , 13 horas , castellón
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5 comentarios
14 3 0 K 203 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Seguro que los pistoleros que maltrataban a estos inmigrantes no están de acuerdo con la regularización.
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#5 Jesusor
#1 Españoles de bien
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#4 BoosterFelix
Y encima les estaban haciendo un favor. Es el elamocreamuchospuestosdetrabajismo en su máximo esplendor.

La naturaleza, pues, el capitalismo y la monarquía lo tienen todo atado, y bien atado, sobre la piedra angular de la cultura de la pobreza y de la defensa del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza o la precariedad. Dejaos llevar por su sabiduría, como hacen los asnos y demás animales, votándolos con vuestros votos y con vuestras proles. Es ley de vida.
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RoterHahn #2 RoterHahn
H*p*
Como se puede ser tan mala persona.
No lo entiendo.
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Milmariposas #3 Milmariposas
Para que un ser psicópata disfrute de serlo tiene que disponer SIEMPRE de otro ser en inferioridad de condiciones, vulnerable, indefenso y en situación de pobreza. Siempre.
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menéame