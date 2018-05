¿Cuántas veces te has puesto a cocinar y has dicho… este cuchillo no corta? Ya no tienes excusa para cortar bien finita una cebolla en juliana o dejarla a daditos bien pequeños. Un japonés con pasión por los cuchillos ha publicado un vídeo en el que muestra como hacer un cuchillo con gelatina. Sí, gelatina como la típica de frutas para niños (o no tan niños, que la de fresa me chifla).